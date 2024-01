LIVE Slittino | Mondiali 2024 in DIRETTA | inizia la prima manche del doppio maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

14.09 Abbrivio non straordinario per i due austriaci, i quali passano comunque in testa con il tempo di 41.776. Ora spazio allacoppia azzurra, formata da Ludwig Rieder e Lukas Gufler. 14.07 Intraversata e contatto per Di Gregorio/Hollander subito dopo il via, 42.680 e crono peggiore finora visto sin qui. Adesso è il momento del primo attacco al podio, portato avanti dagli austriaci Mueller/Frauscher. 14.06 Fanno meglio Mueller/Haugsjaa rispetto ai propri compagni di squadra, 6 millesimi di vantaggio per i più giovani statunitensi. Ora ancora Stati Uniti con Di Gregorio/Hollander. 14.04 42.103 il tempo fatto segnare dai due statunitensi, ora tocca ai connazionali Mueller/Haugsjaa. 14.03 SI PARTE! 14.02 Pronti alla partenza i primi atleti in gara, gli statunitensi ...