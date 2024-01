LIVE Slittino | Mondiali 2024 in DIRETTA | gli azzurri ci riprovano con Fischnaller nel singolo maschile In corso la prima manche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:04 Iniziata ufficialmente la. In pista Mautesz Sochowicz (POL).11:00 Tre minuti al via della. Ci siamo, a breve la partenza del polacco Sochowicz. 10:57 Numero 13 per Leon Felderer, che cercherà di fornire unasolida per agguantare la top ten. In gara anche Lukas Peccei (23) ed Alex Gufler (25). 10:53 Per quel che riguarda l’Italia occhi puntati su Dominik. Il trentenne di Bressanone sarà il ventunesimo del lotto a saggiare il ghiaccio della pista tedesca. 10:48 Tra gli uomini da battere figurano come sempre i tedeschi Max Langenhan e Felix ...