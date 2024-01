LIVE Slittino | Mondiali 2024 in DIRETTA | alle 14 00 il via della prima manche del doppio maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 Ben ritrovati amici di OA Sport,14.00 inizierà ladel, ultima garagiornata numero due deidiin corso ad Altenberg (Germania). 13:36 Terminata ufficialmente la gara, ma le emozioni da Altenberg non finiscono qui. Tra poco meno di mezz’ora spazio alladel. A tra poco! 13:34 Gara da regolarista per Leon Felderer, bravo ad offrire prove equivalenti in entrambe le. Ottavo posto per il giovane azzurro, a contatto con diversi bigdisciplina. 13:32 LA TOP ...