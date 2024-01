LIVE Sci di fondo | Sprint Goms 2024 in DIRETTA | Federico Pellegrino ci prova | quattro azzurri ai quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

15.31: Caduta per Joensuu 15.30: Queste le protagoniste della prima batteria: 1 RIBOM Emma SWE 2 HAGSTROEM Johanna SWE 3 JOENSUU Jasmi FIN 4 GAL Melissa FRA 5 GIMMLER Laura GER 6 MELLING Maria Hartz NOR 15.27: C'è il sole a, la temperatura è di 3° 15.24: Si riparte con la gara femminile, senza azzurre e con tanta, tantissima Svezia. Difficile davvero pensare a qualcosa di diverso dalla tripletta svedese di ordinanza quest'oggi 15.21: Sono, invece, glial via deidi finale maschili: Bernardi, bella sorpresa, nella prima batteria,nella seconda, Hellweger nella quarta e Mocellini nella quinta 15.18: Non ci sono azzurre al via neidi finale della gara femminile. Non ...