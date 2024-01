LIVE Sci alpino | SuperG Garmisch 2024 in DIRETTA | sarà ancora Odermatt contro Sarrazin? Si parte alle 11 45

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI CORTINA D10.30 I PETTORALI DINZA DEL11.15 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti/e alladeldi(Germania), valido per la Coppa del Mondo 2023-di scimaschile. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti/e alladeldi(Germania), valido per la Coppa del Mondo 2023-di scimaschile. Quarto appuntamento stagionale in questa disciplina, che segna il giro di boa dell’annata. ...

Scatta la diretta del super-G di Garmisch, sabato 27 gennaio: sulla Kandahar si gareggia dalle ore 11:45 ed è chiaramente una prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Tra gli ...Le azzurre al via sono sette e con pettorali molto simili: 2 Pirovano, 9 Brignone, 14 Goggia, 18 Nicol Delago, 21 Bassino, 28 Nadia Delago, 42 Runggaldier. Tante assenze in questa discesa-bis, a causa ...Sull'Olympia delle Tofane tante assenti (Shiffrin, Suter e Gisin su tutte) per la gara bis che vede Pirovano prima azzurra al via, le condizioni meteo sono buone, col n° ...