LIVE Sci alpino | SuperG Garmisch 2024 in DIRETTA | primo podio per Guglielmo Bosca | ma Allegre gli strozza l’urlo in gola

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI CORTINA DALLE 10.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL13.37 La nostratermina qui, grazie mille per averci seguito! A tutti gli amici di OA Sport un saluto e un buon proseguimento di giornata! 13.36 Domani aandrà in onda il secondo, con partenza prevista alle 11.30. 13.35 La classifica generale di Coppa del Mondo: 1 ODERMATT Marco SUI 1306 2 SARRAZIN Cyprien FRA 684 3 FELLER Manuel AUT 559 4 SCHWARZ Marco AUT 464 5 KILDE Aleksander Aamodt NOR 440 6 KRIECHMAYR Vincent AUT 437 7 PARIS Dominik ITA 411 8 MEILLARD Loic SUI 386 9 KRISTOFFERSEN Henrik 364 10Nils FRA 354 13.34 La classifica aggiornata ...

Dopo aver rischiato anni fa di perdere la gamba a causa di un infortunio in Coppa Europa, il 30enne di Canelli ha conquistato il primo podio in Coppa del Mondo di sci alpino cogliendo il secondo posto ...Le atlete della nazionale statunitense di sci alpino protagoniste non solo in pista a Cortina d'Ampezzo in occasione del fine settimana di gare valide per la coppa del mondo. (ANSA) ...Le azzurre al via sono sette e con pettorali molto simili: 2 Pirovano, 9 Brignone, 14 Goggia, 18 Nicol Delago, 21 Bassino, 28 Nadia Delago, 42 Runggaldier. Tante assenze in questa discesa-bis, a causa ...