LIVE Sci alpino | SuperG Garmisch 2024 in DIRETTA | Allegre vola verso la prima vittoria in carriera Secondo posto fantastico per Bosca

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI CORTINA DALLE 10.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL12.52 Come dicevamo temperature alte, che hanno un po’ sfalsato ciò che avevamo visto infino ad ora. Sarrazin ha sofferto le condizioni, non andando oltre la momentanea 10a piazza. Unigante molto facile e con pochi, o quasi nessuno, passaggi complessi e decisivi. 12.52 Arnaud Boisset è 11°! Grande prova per l’elvetico partito con il 31, che mette il turbo nel finale e si piazza a 0.65 da. 12.51 La difficoltà oggi è stata senza dubbio la condizione della neve, con un manto salato che però ha tenuto meglio del previsto. 12.50 La top-10 dopo le prime 30 discese: Nils...

Le azzurre al via sono sette e con pettorali molto simili: 2 Pirovano, 9 Brignone, 14 Goggia, 18 Nicol Delago, 21 Bassino, 28 Nadia Delago, 42 Runggaldier. Tante assenze in questa discesa-bis, a causa ...Scatta la diretta del super-G di Garmisch, sabato 27 gennaio: sulla Kandahar si gareggia dalle ore 11:45 ed è chiaramente una prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Tra gli ...Sull'Olympia delle Tofane tante assenti (Shiffrin, Suter e Gisin su tutte) per la gara bis che vede Pirovano prima azzurra al via, le condizioni meteo sono buone, col n° ...