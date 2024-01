LIVE Sci alpino | Discesa Cortina 2024 in DIRETTA | solo Pirovano all’arrivo | già due uscite Gara interrotta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLALADEL SUPERG MASCHILE DI GARMISCH DALLE 11.45 10.39chiaramenteper soccorrere la sfortunata statunitense. 10.37 Bruttissima caduta di Isabella Wright. Si sbilancia sul salto della Delta, cade malissimo e finisce contro le protezioni. Adesso è a terra dolorante. 10.37 0.19 di ritardo al primo rilevamento per l’americana, 0.37 al secondo. 10.35 Uno sbilanciamento al salto di Rumerlo per Laura. Chiude in 1’34?71. Una buona, attaccato, c’è stata qualche imprecisione. Il timore è che non basti per il podio, ma speriamo di sbagliarci. Tocca all’americana Isabella Wright. 10.34 Si riparte, in pista Laura ...