LIVE Sci alpino | Discesa Cortina 2024 in DIRETTA | Sofia Goggia ci riprova sull’Olympia delle Tofane

(Di sabato 27 gennaio 2024) Programma, orari e tv della giornata – La cronaca della primadi ieri – Le condizioni di Mikaela Shiffrin Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellanumero 2 del fine settimana did'Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2023-. Dopo la prima gara veloce di ieri, quindi, le atlete tornano in azione nello splendido scenario della PerlaDolomiti. La secondasulla Olympiaprenderà il via alle ore 10.30 e ci regalerà un'altra gara ad alta tensione. Ieri, oggettivamente, è successo di tutto. Tra cadute, talune anche brutte, e grandi ...

Sci alpino: le info per seguire, in DIRETTA televisiva e streaming, la 2ª discesa libera Cortina. E' la 24ª gara della CdM femminile 2023-24 ...La ERTA è pronta per l'ottava edizione! Martedì 30 Gennaio 2024 si svolgerà l'ottava gara di Coppa del Mondo di sci femminile sulla ormai mitica pista di Plan de Corones. Vediamo i dettagli e la ...