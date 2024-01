LIVE Sci alpino | Discesa Cortina 2024 in DIRETTA | si parte alle 10 30 | Goggia vuole qualcosa in più

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA DELLALADEL SUPERG MASCHILE DI GARMISCH D11.45 10.08 I pettorali dinza: 1 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle2 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head 3 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic 4 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head 5 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head 6 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head 7 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle 8 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head9 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol 10 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol 11 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic 12 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head 13 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle14 298323Sofia 1992 ITA Atomic 15 516185 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica libera in ... (oasport)

Sull'Olympia delle Tofane tante assenti (Shiffrin, Suter e Gisin su tutte) per la gara bis che vede Pirovano prima azzurra al via, le condizioni meteo sono buone, col n° ...Ancora Cortina, ancora pista Olympia delle Tofane, ancora discesa. La Coppa del Mondo di sci femminile resta sulle nevi delle dolomiti per bissare la libera nel trittico di gare che si chiuderà domani ...Scatta la diretta del super-G di Garmisch, sabato 27 gennaio: sulla Kandahar si gareggia dalle ore 11:45 ed è chiaramente una prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Tra gli ...