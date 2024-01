LIVE Sci alpino | Discesa Cortina 2024 in DIRETTA | Mowinckel gela Sofia Goggia dopo la lunga interruzione

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLALADEL SUPERG MASCHILE DI GARMISCH DALLE 11.45 12.34 0.14 di ritardo per l’americana al terzo rilevamento. 12.33 L’americana Jacqueline Wiles ha 0.28 di vantaggio al primo intermedio e 0.37 al secondo! 12.33 Miradoli è nona a 92 centesimi. 12.31 L’americana Lauren Macuga è 19ma a 1.87. Siamo alla francese Romane Miradoli, pettorale n.25. 0.07 di vantaggio al primo rilevamento, 0.16 di ritardo al secondo. 12.28 La svizzera Delia Durrer paga 1.24 al terzo rilevamento. 12.26 Grenier salta una porta ed è fuori. 12.26 Grenier ha 0.29 di vantaggio al secondo intermedio, nonostante si sia sbilanciata al salto del Duca d’Aosta. 12.25 Buona gara per Marta Bassino, ottava a 0.89. L’azzurra aveva 4 decimi di vantaggio al ...

Le azzurre al via sono sette e con pettorali molto simili: 2 Pirovano, 9 Brignone, 14 Goggia, 18 Nicol Delago, 21 Bassino, 28 Nadia Delago, 42 Runggaldier. Tante assenze in questa discesa-bis, a causa ...Scatta la diretta del super-G di Garmisch, sabato 27 gennaio: sulla Kandahar si gareggia dalle ore 11:45 ed è chiaramente una prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Tra gli ...Sull'Olympia delle Tofane tante assenti (Shiffrin, Suter e Gisin su tutte) per la gara bis che vede Pirovano prima azzurra al via, le condizioni meteo sono buone, col n° ...