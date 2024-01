LIVE Sci alpino | Discesa Cortina 2024 in DIRETTA | Goggia alza l’asticella I pettorali di partenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADIDELLALADEL SUPERG MASCHILE DI GARMISCH DALLE 11.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellanumero 2 del fine settimana did’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2023-. Dopo la prima gara veloce di ieri, quindi, le atlete tornano in azione nello splendido scenario della Perla delle Dolomiti. La secondasulla Olympia delle Tofane prenderà il via alle ore 10.30 e ci regalerà un’altra gara ad alta tensione. Ieri, oggettivamente, è successo di tutto. Tra cadute, talune anche brutte, e ...