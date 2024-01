LIVE – Scafati-Treviso 30-17 | Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ilindi, sfida valida come 18^ giornata dellaA1di. Risultati un po’ altalenanti per i padroni di casa, che però sono reduci da tre vittorie consecutive davanti al proprio pubblico. Di fronte, una squadra tornata alla vittoria contro Sassari e alla ricerca di altri punti importanti per provare a lasciare la penultima posizione. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 27 gennaio sul parquet del PalaMangano, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ...