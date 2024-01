LIVE – Potenza-Juve Stabia 0-1 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match del girone C diC. La capolista cerca la fuga in questa ventitreesima giornata ma dovrà vedersela contro l’undicesima della classe. La partita è in programma alle 16:15 di sabato 27 gennaio. Tre punti preziosi in palio. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. DOVE VEDERE LA GARA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F50-1 (19? Adorante) 19? –IN VANTAGGIO! Colpo di testa vincente di Adorante, al primo gol con la maglia delle Vespe alla prima da titolare! Bell’assist di Piscopo, si sblocca il match! 17? – Ammonito Romeo, è per lui il ...

