LIVE Perugia-Milano | Coppa Italia volley 2024 in DIRETTA | si inizia alle 18 45

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SEMIFINALE DIDITRENTO-MONZA D16.00 1-1 Vincente Kaziyski da zona 4 1-0: pipe di Plotnytskyi 18.52: Minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva 18.49. Formazioni titolari confermate, Flavio al centro al posto di Solè in casa18.47. Squadre pronte ad entrare in campo 18.43: Oggiscende in campo senza nulla da perdere come nella sfidadiin campionato, che qualche tarlo mentale potrebbe averlo lasciato agli umbri. 18.41:, invece, è abituatasorprese nella partita secca. Dieci giorni fa, però, la ...