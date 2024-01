LIVE – Perugia-Milano 3-2 20-25 25-23 25-15 23-25 15-11 | semifinale Coppa Italia maschile 2024 volley in DIRETTA

(Di sabato 27 gennaio 2024) Latestualedi Sir Susa Vim-AllianzdellaSuperlegadi. I Block Devils di Angelo Lorenzetti, dopo aver superato Modena, vogliono un altro successo per passare il turno e provare a difendere il trofeo vinto lo scorso anno. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Roberto Piazza, capace di superare al tie-break Piacenza ed ora a caccia di un’altra grande prestazione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 18.30 di sabato 27 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DI Coppa Italia DI volley TRENTO-MONZA DALLE 16.00 16-9 Errore al ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DI Coppa Italia DI volley TRENTO-MONZA DALLE 16.00 23-25 La pipe di ... (oasport)

Perugia si presenterà con tutti i favori del pronostico ...e Volleyball World Tv (per gli abbonati); in diretta live testuale su OA Sport.Diretta Perugia Milano streaming video tv: orario e risultato live della seconda semifinale di Coppa Italia di volley maschile, a Casalecchio di Reno.È Fulminacci il nuovo grande headliner ospite della 11esima edizione de “L’Umbria che Spacca”, in programma a Perugia il 3 (anteprima), 4, 5, 6 e 7 luglio 2024. Il cantautore romano si prepara a porta ...