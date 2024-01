LIVE Perugia-Milano 2-2 | Coppa Italia volley 2024 in DIRETTA | incredibile rimonta dell’Allianz nel quarto set 23-25! Si va al tie break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SEMIFINALE DIDITRENTO-MONZA DALLE 16.00 23-25 La pipe di Ishikawaaaaaaaaaaaaaa!!!diche trascinaal tie! 2-2 23-24 Errore al servizio22-24 Out la diagonale di Semeniuk da zona 4 22-23 Ishikawa vincente da zona 2 sulle mani del muro 22-22 Errore al servizio21-22 La pipe di Mergarejo 21-21 Out l’attacco di Plotnytskyi dopo una grande difesa di21-20 Mano out Plotnytskyi da zona 4 20-20 Mano out Ishikawa da zona 4 20-19 mano out Plotnytskyi da zona 4 19-19 La palla spinta di Ishikawa da ...