LIVE Perugia-Milano 2-1 | Coppa Italia volley 2024 in DIRETTA | umbri in fuga anche nel quarto set | 12-6

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SEMIFINALE DIDITRENTO-MONZA DALLE 16.00 16-9 Errore al servizio16-8 Murooooooooooooooooo Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaa 15-8 Muroooooooooooooooooo Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaa 14-8 Errore al servizio14-7 Plotnytskyi, ancora lui, dopo una grande difesa di Giannelli 13-7 Primo tempo Russo 12-7 Mano out Ishikawa da zona 4 12-6 Mano out Ben Tara da seconda linea 11-6 Implacabile Plotnytskyi da zona 4 10-6 Out la pipe di Semeniuk 10-5 Errore al servizio10-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Semeniuuuuuuuuuuuuuuuuk 9-4 Vincente Ben Tara da seconda linea 8-4 Mano out Reggers da zona 2 8-3 Pipe violentissima di Plotnytskyi 7-3 Errore ...