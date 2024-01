LIVE Napoli-Inter Women 1-0 | follia di Tomter e azzurre avanti

(Di sabato 27 gennaio 2024)è l’incontro valido per la quattordicesima giornata della Serie A Femminile 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Rita Guarino sfida le partenopee allenate da Biagio Seno. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo Stadio comunale “Arena” Giuseppe Piccolo di Cercola. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-0 11? DEVIAZIONE! Ci prova Bonfantini a rispondere al gol del, tiro debole ma Bacic regala un angolo. Clamoroso errore in fase di disimpegno di, che regala palla a Del Estal. La spagnola mette al centro per Corelli, che realizza un facile ...

Klopp lascia il Liverpool a fine stagione. Lo ha annunciato lui stesso, come usa in contesti civili. Dai, Jurgen , vieni a Napoli . Klopp allena il ... (ilnapolista)

Klopp lascia il Liverpool e i tifosi del Napoli sogna no su social. Scopri le reazioni appassionate dei supporters azzurri. Napoli – In una giornata ... (napolipiu)

Bruno Giordano, ex calciatore di Lazio e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radiosei: "Con l’assenza di Zaccagni e Immobile potremmo avere dei problemi, se Luis Alberto è in condizioni buone ...LAZIO – Renzetti, Bordon, Milani, Sardo, Di Tommaso, Ruggeri, Dutu, Sulejmani, Coulibaly, Zazza, Cuzzarella. A disp.: Magro, Bedini, Petta, D'Agostini, Napolitano ...Secondo il Corriere dello Sport, ci sono varie idee tattiche che Walter Mazzarri sta sondando per sopperire alle assenze in vista del match contro la Lazio: "Per intenderci: il primo dubbio è tra Lind ...