LIVE – Discesa femminile Cortina 2024 sabato | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52 Ennesima caduta di giornata, Maier va giù sullo schuss delle Tofane. L’austriaca è già in piedi, ma ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata - La cronaca della prima discesa di ieri - Le condizioni di Mikaela Shiffrin Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti all ...Oggi, sabato 27 gennaio 2024 a Cortina d’Ampezzo si disputa la prova di discesa libera femminile di Coppa del Mondo di sci alpino ...DIRETTA DISCESA CORTINA: SECONDA PROVA DI VELOCITÀ! È prevista per le ore 10:30 di sabato 27 gennaio la diretta della discesa di Cortina: come già ieri, saremo sull’Olimpia delle Tofane per un’altra ...