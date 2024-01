LIVE Bolelli Vavassori-Bopanna Ebden | Australian Open 2024 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.25 Simoneed Andreaproveranno a scrivere una nuova pagina della storia del tennis italiano. Il duo italiano è arrivato fino alla finale degli, dove affronteranno i futuri numeri 1 del mondo: Rohane Matthew. 11.22 Terminata la premiazione deglifemminile. Aryna Sabalenka ha bissato il successo della passata edizione, battendo in finale Qinwen Zheng. 11.01 Sabalenka batte Zheng 6-3, 6-2 e si conferma la campionessa degli. La bielorussa bissa il successo del 2023 senza lasciare neppure un set alle avversarie. Sulla Rod ...

10.21 Aryna Sabalenka conquista il primo set della finale femminile contro Qinwen Zheng per 6 giochi a 3.

A seguire la finale del doppio con gli azzurri in campo. Simone Bolelli e Andrea Vavassori a caccia della grande vittoria. La finale di doppio maschile degli Australian Open è servita. Aulla Rod Laver ...Prima di Sinner, tocca a Bolelli e Vavassori inseguire la storica affermazione agli Australian Open: la coppia italiana opposta ai formidabili Bopanna ed Ebden. Per chi faranno il tifo gli spettatori ...Segui su Ubitennis la diretta scritta della finale femminile singolare: la bielorussa Sabalenka per il bis, la cinese Zheng per seguire le orme di Li Na ...