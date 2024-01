LIVE Bolelli Vavassori-Bopanna Ebden | Australian Open 2024 in DIRETTA | entrano in campo i giocatori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.41 Fanno il loro ingresso sul terreno di gioco anche Matthewe Rohan. 11.40inSimoneed Andrea. 11.39 I 4sono nel corridoio che porta alla Rod Laver Arena. Tutto pronto per il loro ingresso in. 11.37 Cammino molto arduo per i numeri 2 del seeding: dopo aver superato due coppiee, Duckworth/Polmans al primo turno e Millman/Winter al secondo, il duo italo-o ha battuto Koolhof/Mektic e Gonzalez/Molteni. In semifinalehanno affrontato Machac/Zhang, avendo la meglio al match tie-break del terzo e decisivo set. 11.34 ...