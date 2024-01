LIVE Bolelli Vavassori-Bopanna Ebden 6-7 | 1-1 | Australian Open 2024 in DIRETTA | tie-break perfetto per i numeri 2 del seeding

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Doppio fallo, il primo della partita per gli azzurri. La seconda diviene deviata dal nastro. 40-15 Si alza la risposta di. Può intervenire senza troppi problemi, che chiude il punto. 30-15 Termina in rete il dritto lungolinea di, che aveva visto il movimento verso destra di. 30-0 Ottima copertura della rete da parte di, che si sposta in anticipo e chiude il punto con la volee di dritto. 15-0 Si stampa sul nastro la risposta di. Al servizio Andrea1-1 Gioco: termina lunga la risposta dell’azzurro. Scocca in questo momento l’ora di gioco 40-15 Bruttissimo ...