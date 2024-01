LIVE – Bolelli Vavassori-Bopanna Ebden 5-6 | finale Australian Open 2024 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden 5-6 - Australian Open 2024 in DIRETTA : gli azzurri servono per portare il primo set al tie-break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Alcuni rimpianti per gli italiani in questo game, in cui Bopanna è parso non molto reattivo a rete ed ... ()