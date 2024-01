LIVE Bolelli Vavassori-Bopanna Ebden 0-1 | Australian Open 2024 in DIRETTA | iniziata la finale | azzurri a caccia della storia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Si stampa sul nastro il passante di dritto di. Bravi gli avversari a prendere la rete alla prima palla possibile. 30-15va fuori giri con il dritto, nello scambio lungolinea con. 15-15si muove in anticipo verso il centro.vede il movimento dell’avversario e ne approfitta giocando nel lungolinea scoperto. 15-0 Prima vincente per l’azzurro. Al servizio Simone0-1 Gioco: altro punto diretto con il servizio al centro. 40-0 Prima al centro vincente. 30-0 Scambio prolungato nel corridoio sinistro conche spedisce in rete il rovescio. 15-0non trova il campo con la ...