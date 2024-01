LIVE Atletica | Meeting Catalogna 2024 in DIRETTA | inizia la stagione di Larissa Iapichino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel Míting Internacional de Catalunya,internazionale dileggera in quel di Sabadell (Spagna). Un appuntamento che segna il ritorno alle gare da parte dinel salto in lungo in anticipo rispetto ai tempi: la toscana aveva programmato di debuttare a Dusseldorf il 4 febbraio. Insi è già esibita nella scorsa edizione, centrando un 6.72 che la riportava su misure che le mancavano da due anni e faceva da preludio a un’ottimacon tre vittorie in Diamond League e l’argento ai Mondiali indoor. Inla figlia d’arte inizierà il proprio percorso ...