LIVE Atletica | Meeting Catalogna 2024 in DIRETTA | Iapichino comincia la stagione con un 6 62

(Di sabato 27 gennaio 2024) 18.26 La nostradeldi Sabadell finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti. 18.25 Lo scorso anno avevato con 6.72, quest'anno con 10 centimetri in meno: ancora la ragazza fiorentina ha dimostrato di dover prendere le misure e salire di condizione. 18.23 Vince Larissa! Ultimo salto valido da 6.62:così ladella toscana. 18.21 Nullo per Ebosele all'ultimo tentativo, Diame fa 6.51 e non si migliora. 18.18 Riccardo Meli chiude in quarta posizione con il tempo di 47.76 i 400 metri. 18.15 Conclusa la quinta rotazione al maschile: adesso l'ultimo salto per quanto riguarda il femminile. 18.08 Non cambia la situazione ...