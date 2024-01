LIVE Atletica | Meeting Catalogna 2024 in DIRETTA | debutto stagionale per Larissa Iapichino

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel Míting Internacional de Catalunya,internazionale dileggera in quel di Sabadell (Spagna). Un appuntamento che segna il ritorno alle gare da parte dinel salto in lungo in anticipo rispetto ai tempi: la toscana aveva programmato di debuttare a Dusseldorf il 4 febbraio. Insi è già esibita nella scorsa edizione, centrando un 6.72 che la riportava su misure che le mancavano da due anni e faceva da preludio a un’ottima stagione con tre vittorie in Diamond League e l’argento ai Mondiali indoor. Inla figlia d’arte inizierà il proprio percorso verso i Mondiali ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10: Sono in corso le semifinali dei 60 metri femminili. La tedesca Burghardt vince la prima con il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.46: C’è Samuele Ceccarelli al via della prima semifinale dei 60 piani. Primi due di ogni semifinale e ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.06: Partenza falsa di Larsson 18.02: In corso la presentazione della gara più attesa, i 60 piani uomini ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.26: per questa sera è tutto, appuntamento ai prossimi eventi di Atletica leggera, grazie per averci ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Míting Internacional de Catalunya, meeting internazionale di atletica leggera in quel di S ...Comincia quest'oggi ad Astana il World Indoor Tour 2024 di atletica leggera con la prima tappa Gold della stagione. La capitale kazaka si appresta ad ospitare tanti atleti di alto livello internaziona ...È un centrocampista, ha 17 anni, è cresciuto a Dakar e si è messo in luce nel Mondiale Under 17 in Indonesia. Il club londinese lo sta girando in prestito allo Strasburgo ...