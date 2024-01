LIVE Atletica | Meeting Catalogna 2024 in DIRETTA | buon inizio per Iapichino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.25 Nullo per un soffio per Larissa: la sua miglior misura rimane così 6.50. 17.22 6.03 invece per Ebosele che rimane piuttosto lontana dallo standard diche a breve salterà per la seconda volta. 17.19 Il primo salto valido oltre a quello diè quello di Angulo: 6.07 per l’ecuadoriana. 17.13 Le altre hanno fatto tutte salti nulli, comprese Fatima Diame e Tessy Ebosele. 17.11 Entra in gara a 6.50 Larissa! Siamo già al record deldi Sabadell che era fermo a 6.44: un ottimo salto per partire subito al meglio. 17.06 Primi salti che sono tutti nulli, ancora deve effettuare il suo primo tentativo Larissa. 16.58 Il confronto principale oggi sarà contro Fatima ...