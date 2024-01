LIVE Atletica | Meeting Catalogna 2024 in DIRETTA | 6 50 e due nulli per Larissa Iapichino

Leggi tutta la notizia su oasport

17.40 Secondo nullo di fila perche deve ancora prendere bene le misure. 17.38 Fa ancora meglio Diame! 6.47 per l'iberica a soli tre centimetri dache salterà ora per il terzo tentativo. 17.36 Ebosele si migliora notevolmente: la spagnola salta 6.37 e va ad appena 13 centimetri da. 17.32 Al maschile è davanti Jaime Guerra con un salto da 7.65. 17.25 Nullo per un soffio per: la sua miglior misura rimane così 6.50. 17.22 6.03 invece per Ebosele che rimane piuttosto lontana dallo standard diche a breve salterà per la seconda volta. 17.19 Il primo salto valido oltre a quello diè quello di Angulo: 6.07 per ...