Lista Serie A Napoli | serve spazio per i nuovi acquisti | due azzurri a rischio esclusione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Problema liste in casa: l’arrivo di Nehuen Perez, ormai prossimo, costringe ila delle valutazioni sulla rosa. Mazzocchi, Traorè, Ngonge, Dendoncker e alla fine Nehuen Perez. L’argentino, di proprietà dell’Udinese, con cui giocherà con ogni probabilità l’ultima gara questo week end, sarà il quinto innesto scelto per Walter Mazzarri, per tentare la ripresa del quarto posto e l’impresa in Champions League contro il Barcellona. Diciotto milioni, sedici più due di bonus, per l’operazione più esosa della sessione di riparazione. al pari quella che ha portato Ngonge sotto l’ombra del Vesuvio, anch’egli costato la medesima cifra al patron degli, Aurelio De Laurentiis. Con tutti questi innesti, la società campione d’Italia ha iniziato a porsi il problema relativo allada presentare alla Lega ...

stasera su Rai 2 va in onda la terza puntata di The Swarm - Il quinto giorno : serie thriller ambientalista girata prevalentemente in Italia: trama e ... (movieplayer)

Il Napoli ha accolto anche Dendoncker come quinto acquisto di questa movimentata sessione di mercato. Ma ci sarà spazio per loro nelle liste? In ... (spazionapoli)

Sono 79 i precedenti tra le due squadre in Serie A con 24 vittorie dei nerazzurri ...Alta anche la quota del pareggio, in lista a 4.50. Per questa partita immaginiamo ci possano essere diversi gol, ...Duvan Zapata e Ricci lanciano la squadra di Juric, ai sardi non basta il gol di Viola per strappare almeno un punto salvezza. Cagliari-Torino è appena finita e si è conclusa sull'1-2. La sfida si è ...Ci sono film entrati nell’immaginario collettivo come quelli di Spielberg e Benigni, ma anche titoli meno conosciuti come il film d’animazione di Ari Folman o la serie tv Transatlantic. Vi proponiamo ...