L’intervento di Crosetto alla cena di Ernst&Young | la nota del ministro della Difesa e la risposta del Fatto Quotidiano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) IlGuidoattacca ildopo l’articolo di oggi sulla-evento segreta svoltasi lunedì scorso a Roma, organizzata da Ernst&Young, in un noto albergo di lussocapitale. Ilha riferito i contenuti del discorso die delle successive chiacchierate, durante e dopo la. Ilaccusa il giornale di far parte di una “guerra ibrida” che alimenta “fake news”. All’evento hanno partecipato cinquanta persone. In una lungaalle agenzie ildefinisce l’articolo “diffamatorio, falso, inventato, che dice e virgoletta frasi mai pronunciate, mai pensate, totalmente inventate ma soprattutto che stravolgono ...