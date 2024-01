Lindstrom non giocherà con la Lazio | il retroscena | “Mazzarri non è contento”

(Di sabato 27 gennaio 2024)-Napoli:escluso,opta per Ngonge. Scopri le scelte tattiche cruciali in vista della sfida di Serie A. Nel prossimo scontro trae Napoli, Waltersarà costretto a fare a meno di alcuni pezzi importanti. Mentre il Napoli cerca di conquistare tre punti cruciali nella corsa alle posizioni di vertice, l’allenatore si trova di fronte a una scelta difficile nella formazione. Antonio Corrado, giornalista di Fuorigioco su Tele A, si è soffermato sulla possibile esclusione die la probabile scelta didi schierare il nuovo acquisto Ngonge a sinistra. Napoli, le scelte di: esclusoIl Napoli si prepara per un importante scontro contro la, con ...

Il giornalista napoletano non è d’accordo con la società per quanto riguarda il gioca tore danese del Napoli in particolare. Forti accuse da parte di ... (spazionapoli)

Alla vigilia di Lazio-Napoli, il quotidiano Repubblica aggiorna sulla formazione che Mazzarri potrebbe far scendere in campo a Roma. Lindstrom dal primo minuto non convince. Il tecnico di San Vincenzo ...Jesper Lindstrom non convince dal primo minuto e allora Mazzarri sta pensando ad un 3-5-1-1 con Lobotka, Demme e Zielinski in mediana.Chi potrebbe mettere in campo Walter Mazzarri contro la Lazio Ne ha parlato il giornalista Antonio Corrado nel corso della trasmissione Fuorigioco, programma in onda sulla emittente televisiva campan ...