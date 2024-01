L’illusoria colletta degli ebrei italiani per quelli tedeschi | confidando in Mussolini

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 gennaio 2024) «L’ora è tragica come non mai!». Era il 28 giugno 1933, e la drammatica considerazione è contenuta in una lettera-circolare inviata a tutti glidal neonato Comitato di soccorsodella Germania. Tre pagine di allarme per le nuove leggi di Adolf Hitler che «pongono tutti glinell’impossibilità di vivere». La lettera informava che «tutti glie coloro che hanno fra gli antenati delle ultime tre generazioni un ascendente ebreo sono stati licenziati dai loro impieghi, sia governativi che locali; non possono più esercitare l’insegnamento pubblico o privato nelle scuole superiori medie ed elementari; non possono esercitare le professioni, non possono essere assunti in uffici commerciali…». Si proponeva allora una raccolta fondi nella comunità ebraica ...