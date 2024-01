Liliana Segre | «Vorrei conoscere chi perde tempo per sfregiare le targhe in memoria dell’Olocausto»

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di sabato 27 gennaio 2024) La senatrice a vita alla Statale di Milano per la laurea honoris causa: «Dal 7 ottobre la notte resto sveglia pensando ai bambini uccisi». Il perdono: «Nessuno ha chiesto scusa in modo ufficiale per quello che è successo». «Troppe persone non vanno a votare»