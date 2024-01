Ligue 1 | Rennes ha la meglio su Lione per 3-2

(Di sabato 27 gennaio 2024)ha lasuper 3-2, nel match valido per la diciannovesima giornata di1., in trasferta, conquista un iniziale vantaggio all 22? con Terrier. Qualche minuto più tardi, al 36?, Doue raddoppia. Sul finale del primo tempo è poi di nuovo Terrier a centrare la porta avversaria, firmando la doppietta al 41?. Nella seconda metà di gioco, Milagres accorcia le distanze per i padroni di casa, mentre Lacazette trova il 2-3 al minuto 78?, manon riesce a pareggiare prima del termine dell’incontro. SportFace.

