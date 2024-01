Liga 2023 2024 | l’incubo non ha fine per il Barcellona | il Villarreal segna tre gol nel finale e vince 5-3

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ilesce tra i fischi dell’Olimpico dopo un’ennesima serata disastrosa. A pochi giorni dall’eliminazione infrasettimanale in Coppa del Rey, la squadra di Xavi sprofonda nei minuti finali e dal vantaggio di 3-2 si ritrova a perdere 5-3 in casa contro il. Una prima parte di gara decisamente negativa per i blaugrana, che al 41? subiscono la rete di Sorloth che regala il vantaggio agli ospiti. Xavi non è per nulla soddisfatto e all’intervallo ne sostituisce tre: fuori Romeo, Christensen e Fort; dentro Pedri, Cancelo e il 16enne Cubarsi. Le cose non sembrano migliorare, con Akhomach che sigla il 2-0 per ilal 54?, ma pochi minuti dopo parte la remuntada. Gundogan apre le danze al 60?, poi ci pensa Pedri al 68? per riportare il punteggio in parità. Passano altri quattro minuti e il Barca è addirittura in ...