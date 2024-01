LIDL | volantino del risparmio per la settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio

Scopriamo le offerte sul Volantino LIDL previste fino al 31 dicembre . Chi è in fermento per i preparativi del cenone deve conoscere i prodotti a ... (informazioneoggi)

In questo articolo, esamineremo le differenze tra questi tre marchi e ti daremo alcuni consigli su come sfruttare al meglio le offerte presenti nei loro volantini settimanali. Lidl: il discount store ...Stando a quanto riportato, sarà davvero difficile fare meglio di quanto ha fatto Lidl nella generazione del suo nuovo volantino. L’azienda ha deciso di mettere in difficoltà i grandi colossi ...Il Lidl punta sugli accessori di casa Al Lidl non ci sono però soltanto gli accessori per la casa, di cui vi parleremo a breve, ma in ogni volantino, troverete delle offerte veramente esilaranti.