Libri | concerti e proiezioni per non dimenticare la lezione della storia

(Di sabato 27 gennaio 2024), letture,e incontri per celebrare la GiornataMemoria. Appuntamento a Palomar, la Casacultura in piazzaLibertà a San Giovanni Valdarno, qui oggi alle 16 si terrà la presentazione del libro "La shoa spiegata ai bambini" di Paolo Valentini illustrato da Chiara Abastanotti. Lo stesso autore terrà un laboratorio sull’importanza delle parole e il loro potere creativo per ragazzi dai 10 anni. E’ gradita la presenza di nonni e familiari. Nella bottega di una sarta chiamata Nuvoletta Gentile, Bottoni, Fili di Seta, Aghi, Ditali, Spille e Tessuti lavorano in armonia per realizzare splendidi abiti da sposa. Fino all’arrivo del nuovo sindaco, il Generale coi Baffi, che impone le sue leggi crudeli a tutti gli abitanti del Piccolo Villaggio. La Dima stasera alle 21 propone al ...