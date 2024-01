Liam Gallagher e John Squire in concerto | le date del tour 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 27 gennaio 2024) Per la prima volta insieme inarrivano anche in Italia, il 6 aprile appuntamento al Fabrique di Milano(frontman degli Oasis) e(chitarista degli Stone Roses) si ritrovano per un imperdibile evento il 6 aprileal Fabrique di Milano. Le due leggende di Manchester stanno per dare alla luce il loro primo album insieme “” in uscita l’1 marzo. La collaborazione tra la leggenda degli Oasis e uno dei chitarristi più influenti della sua generazione lascerà il segno nelcon la pubblicazione del disco e unindimenticabile che toccherà oltre l’Italia il 6 aprile, anche UK, Irlanda, Francia, ...