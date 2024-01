Lia Levi | Noi testimoni della Shoah ci sentiamo traditi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 gennaio 2024) AGI - Il 27 gennaio, il GiornoMemoria che tradizionalmente dedica agli incontri con gli studenti, Liaha l'agenda piena di appuntamenti negli istituti superiori, a Roma, ad Orvieto, in Sicilia. Ma è animata soltanto da una grande certezza: "Non userò l'espressione 'Mai più', il mantra sugli orrori, perché è stata profanata il 7 ottobre, quando quegli orrori si sono ripetuti con l'attacco terroristico di Hamas tra i civili nel sud di Israele", chiarisce all'Agi la scrittrice 92enne, testimonememoria ebraica. Le sue sicurezze finiscono qui, spazzate via da una sensazione di grande incertezza: sulla reale utilità degli incontri andati in scena da quando nel 2000 l'Italia ha istituito la giornata nazionale che commemora le vittime dello sterminio nazista, sulle parole che ...