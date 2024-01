Letta incorona Tajani alla guida di FI nel nome di Berlusconi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 gennaio 2024) Quel «miracolo italiano» che continua, anche dopo la scomparsa del suo fondatore e ispiratore. Quel percorso che ha piena contezza della sua strada. Forza Italia si è ritrovata ieri all'Eur, Palazzo delle Fontane, per i suoi 30 anni. Attenzione: sì c'è stato amarcord, com'è ovvio che fosse, perché quel video messaggio chemandò in tv il 26 gennaio 1994 è (ancora oggi) un fatto politico. Ma c'è stato anche molto di più. Le basi per un futuro che giorno dopo giorno, con i sondaggi che crescono, si fa sempre più tangibile. Ed ha buon gioco Antonio, segretario nazionale che stando il partito tenendolo unito, ad mettere lo sguardo sui «prossimi 30 anni». Sale sul palco Gianni. «Il dono di Dio all'Italia», amava definirlo Silvio, che lo ebbe al fianco come ...