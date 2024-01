L' Eredità | Daniele si è ritirato | la motivazione e la reazione del pubblico

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 27 gennaio 2024) Due vittorie e 23 puntate dopo, per il super campioneè giunto il fatidico momento di lasciare L'. Il suo, però, è stato un abbandono volontario poiché non è stato eliminato. La notizia del ritiro è arrivata nella serata del 27 gennaio 2024 in maniera a dir poco inaspettata. Il dottore di Foligno ha atteso di ultimare il Triello, con la speranza di approdare alla Ghigliottina, ma così non è stato perché non è riuscito ad avere la meglio sugli altri due rivali. Ad ogni modo,si è congedato a testa alta e con un souvenir sostanzioso: 285 mila euro in gettoni d'oro. Al momento di uscire di scena, l'ormai ex concorrente del game show di mamma Rai ha pronunciato delle parole toccanti, che hanno bucato lo schermo e sono arrivati al cuore delda casa. In studio, invece, la ...