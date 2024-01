L' Eolico negli Usa Gli indiani battono Enel In gioco 260 milioni

Il gruppo italiano ha perso il ricorso in tribunale con gi indigeni protagonisti del film candidato all'Oscar di Martin Scorsese Killers of the flower moon. Dovrà pagare 260 milioni di dollari per smo ...Battuta d’arresto in Usa per Enel. Il colosso elettrico italiano dovrà rimuovere 84 pale eoliche dal territorio della Nazione indiana Osage in Oklahoma con un esborso di circa 260 milioni di dollari.La nazione indiana Osage in Oklahoma, negli Stati Uniti, ha vinto un ricorso storico in tribunale contro Enel: il gruppo italiano dovrà pagare quasi 260 milioni di dollari per rimuovere 84 pale ...