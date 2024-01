Leo & gli altri | ex ragazzi terribili La Belle Époque fiorentina è tornata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Firenze, 27 gennaio 2024 – “Che ce l’hai i’Gratta e vinci te?". E poi "Dos los ramatos", "Ovvia, icchè si fa? Si chiede il conto?!", "’È la cometa Hyakutake, passa una volta ogni 70mila anni’. ’E la la piglia larga di nulla...’". Fu un diluvio, una tempesta perfetta. Un ciclone insomma, per l’appunto. Che frantumò i paradigmi della commedia leggera tradizionale innescando tormentoni che diventarono in un quarto d’ora pezzi di Tetris impazziti che andavano a incastrarsi in ogni conversazione deidell’epoca. ’Fermi tutti. Questo è uno spettacolo’ con Carlo Monni, Massimo Ceccherini e Alessandro Paci Era il 1996, ultimi albori del Novecento analogico, i cellulari erano grandi come autoradio, Firenze e la campagna, con le sue declinazioni ruvide e fulminanti, ancora in qualche modo si strusciavano. Leonardo Pieraccioni firmò il suo film culto, infilandosi ...