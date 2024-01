L' Empoli frena la Juventus | 1-1 allo Stadium con Baldanzi che risponde a Vlahovic Milik espulso nel primo tempo

(Di sabato 27 gennaio 2024) Stavoltanon basta, perché la follia dicostringe laad inseguire l', in superiorità numerica per più di un'ora. Occasione persa per i...

Stavolta Vlahovic non basta, perché la follia di Milik costringe la Juventus ad inseguire l'Empoli, in superiorità numerica per più di un'ora. Occasione persa per i bianconeri che falliscono l'allungo ...TORINO – L'Empoli e una follia di Milik frenano la corsa della Juventus, che pareggia 1-1 con i toscani portandosi a +2 sull'Inter, in attesa del match che i nerazzurri giocheranno domenica a Firenze ...In 10 uomini la Juventus prova a ritrovare l’equilibrio giusto, mentre gli ospiti trovano coraggio e al 26’ impegnano per la prima volta Szczesny con una conclusione dal limite dell’area - respinta ...