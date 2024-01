Legionella | terzo caso in un mese Chiuso l’asilo Primo Volo a Spianate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Presenza diin due punti, bagno e cucina, del" di via Indipendenza a, frazione di Altopascio. La struttura è stata chiusa e riaprirà soltanto dopo le operazioni di bonifica e le analisi che avranno confermato la scomparsa del batterio. Dall’amministrazione comunale fanno sapere che si sta lavorando per riaprire la prossima settimana e che anche in questo week end verranno effettuati alcuni interventi e lunedì si saprà con certezza quandoritornerà operativo. E’ ilregistrato in Lucchesia in poco più di un, dopo quelli del palazzetto dello sport in città e del Nido di San Marco. I controlli, soprattutto nelle scuole, sono stati intensificati, specialmente al rientro ...