Lega Basket Femminile | sedicesima giornata | programma e diretta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 gennaio 2024) Sei gare totali suddivise in due giorni: questo il prospetto generale delladel campionato diche prenderà il via oggi per concludersi domani. Si comincia questo pomeriggio alle 18 con la Virtus Bologna che riceve in casa Battipaglia e poi invece il turno si chiuderà domani con la doppia sfida Faeza-Milano e Reyer Venezia-Brescia. Ecco dunque quali sono le ultime novità e dove vedere inle partite di questa: ilCrediti foto: Virtus Bologna FacebookSi aprono le danze per ladel massimo campionato di ...