Lecce | i convocati di D’Aversa verso il Genoa | ecco le novità

Mancherà capitan Strefezza, non convocato in vista dell’imminente passaggio al Como (con lui la società si è lasciata in ottimi rapporti, senza alcuna polemica e mai ce ne sono state), così come Touba ...Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Genoa - Lecce e perché è tornato anche sul match dello scorso weekend con la Juventus. Ecco le sue parole riprese da Tmw: Oudin a ...Cercare punti pesanti per la classifica lontano dal Via del Mare. Il Lecce di Roberto D'Aversa vola a Genova per sfidare i rossoblu di Alberto Gilardino, in una sfida diretta per la salvezza da non fa ...