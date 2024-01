Lecce | D’Aversa | «Vi spiego dove dobbiamo migliorare Strefezza…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roberto, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa Roberto, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Il risultato della partita è una conseguenza del lavoro settimanale. A livello di atteggiamento, difficilmente recrimino qualcosa ai ragazzi. Non fa piacere perdere. La Juve ha portato il risultato a casa per una questione di cattiveria, un aspetto su cui possiamola lettura di alcuni momenti della partita, abbiamo preso gol su contropiede dalla Juve sullo 0-0.cercare la prestazione ed essere più convinti e lucidi in entrambe le fasi. Rafia oggi si è ...